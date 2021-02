OL : Jean-Michel Aulas en dit plus sur son avenir

Président de l’Olympique Lyonnais depuis 1987, Jean-Michel Aulas impressionne par sa longévité et son travail avec le club du Rhône. Pourtant, à 71 ans, la question d’un possible départ est plus qu’envisageable. Interrogé à ce sujet par L’Équipe, le dirigeant de l’OL botte en touche mais il sait que la fin est de plus en plus proche.

«Non, je n’ai pas envie d’arrêter. Le moment serait mal choisi: il faut que la pandémie se termine, on a des investissements lourds en cours, et je ne veux pas sortir dans des conditions qui menacent l’identité du club. Mais il faut préparer la suite», a-t-il expliqué. «Préparer la suite» signifierait-il l'arrivée de Tony Parker à sa place ?