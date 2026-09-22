Menu Rechercher
Commenter 6
Premier League

Tottenham : un autre sponsor rompt son contrat en pleine crise avec De Zerbi

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp

Tottenham traverse une période particulièrement délicate, sur le terrain comme en dehors. Alors que les Spurs sont actuellement lanterne rouge de Premier League sous les ordres de Roberto De Zerbi, le club va également perdre l’un de ses sponsors. Selon le Telegraph, le fabricant sud-coréen de mobilier Sidiz a activé une clause de résiliation anticipée et mettra fin à son partenariat avec Tottenham à la fin du mois d’octobre, alors que l’accord devait initialement courir jusqu’en 2028.

La suite après cette publicité

Ce départ intervient quelques mois après celui de Kumho Tyre et alors que le partenariat principal avec AIA doit évoluer à partir de juillet 2027, avec une présence uniquement sur les tenues d’entraînement. Les difficultés sportives ont également pesé sur la valeur commerciale des Spurs, estimée à 29,8 millions de livres sterling en 2026 contre 49,1 millions un an plus tôt selon The Sponsor. Une baisse attribuée notamment aux résultats récents, aux départs de Harry Kane et Son Heung-min ainsi qu’à une visibilité moindre en compétitions européennes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier