Tottenham : un autre sponsor rompt son contrat en pleine crise avec De Zerbi

Tottenham traverse une période particulièrement délicate, sur le terrain comme en dehors. Alors que les Spurs sont actuellement lanterne rouge de Premier League sous les ordres de Roberto De Zerbi, le club va également perdre l’un de ses sponsors. Selon le Telegraph, le fabricant sud-coréen de mobilier Sidiz a activé une clause de résiliation anticipée et mettra fin à son partenariat avec Tottenham à la fin du mois d’octobre, alors que l’accord devait initialement courir jusqu’en 2028.

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Ce départ intervient quelques mois après celui de Kumho Tyre et alors que le partenariat principal avec AIA doit évoluer à partir de juillet 2027, avec une présence uniquement sur les tenues d’entraînement. Les difficultés sportives ont également pesé sur la valeur commerciale des Spurs, estimée à 29,8 millions de livres sterling en 2026 contre 49,1 millions un an plus tôt selon The Sponsor. Une baisse attribuée notamment aux résultats récents, aux départs de Harry Kane et Son Heung-min ainsi qu’à une visibilité moindre en compétitions européennes.