Le FC Barcelone voudrait finalement João Félix dans l'échange avec Antoine Griezmann !

Avec l’affaire des conversations privées de Florentino Pérez, l’échange XXL que préparent le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid est le sujet de discussion en Espagne. Pour rappel, les Blaugranas cherchent à se débarrasser de leurs plus gros salaires et seraient en train de négocier avec les Colchoneros le retour d’Antoine Griezmann au Wanda Metropolitano. En échange, Saul Ñiguez ferait le chemin inverse.

La suite après cette publicité

Mais depuis plusieurs heures, les informations se succèdent. Ainsi, la présence dans le deal de Renan Lodi et de Mario Hermoso avait été annoncée, avant d’être démentie. Le versement par l’Atlético d’une somme de 15 M€ au Barça en guise de compensation avait aussi été annoncé. Faux là encore. Mais ce soir, Sport envoie du lourd : le Barça aurait changé d’avis. Le club catalan ne souhaite pas annuler l’opération, mais ne voudrait plus de Saul Ñiguez, un joueur jugé en perte de vitesse par beaucoup et surtout doté d’une valeur marchande bien inférieure à celle du Français.

Le Barça a changé d'avis

Non, les Blaugranas voudraient désormais João Félix (21 ans) ! Ce n’est pas la première fois qu’un tel échange est évoqué puisque le président des Matelassiers, Enrique Cerezo, avait dû démentir une telle rumeur en mai dernier. « João est notre joueur franchise. Au final, les joueurs jouent où ils veulent. Griezmann veut jouer à Barcelone et João Félix à l’Atlético de Madrid. »

Les choses ont-elles changé depuis ? Auteur de 7 buts et de 6 passes décisives cette saison en 31 matches de Liga, l’international portugais (18 sélections, 3 buts) présente l’avantage d’être un joueur dont la valeur est presque similaire à celle de Griezmann puisque les deux hommes avaient été recrutés en 2019 contre 120 M€. Reste maintenant à savoir si Diego Simeone est prêt à lâcher sa pépite pour retrouver Griezmann.