Le vestiaire du Barça veut Patrick Kluivert sur le banc !

Ce dimanche soir, la Liga va fermer ses portes. Après un championnat à rebondissements, on sait, depuis la semaine dernière, qui est le nouveau roi d'Espagne. C'est le Real Madrid, avec Zinedine Zidane sur le banc, qui a été le moins irrégulier cette saison. Le FC Barcelone, assez triste cette saison, finit donc second et devra tenter de se refaire la cerise en Ligue des Champions en essayant de renverser la tendance contre le Napoli de Gennaro Gattuso.

Mais qui sera sur le banc des Blaugranas ? C'est là toute la question. Le divorce entre Quique Setién, arrivé en cours de saison pour remplacer Ernesto Valverde, et ses dirigeants, voire son vestiaire, semble acté. « Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais », avait même déclaré Lionel Messi.

Kluivert est apprécié

Setién a été confirmé dans ses fonctions jusqu'au match de Naples, mais il est peu probable qu'après il soit encore là, encore plus si les Catalans se font sortir par les Napolitains. Alors, ce dimanche, nous apprenons que le vestiaire du Barça sait qui il veut pour remplacer l'ancien coach de Las Palmas. En effet, Messi and co aimeraient beaucoup voir revenir un ancien de la maison au Camp Nou et cet ancien c'est Patrick Kluivert (44 ans), selon Mundo Deportivo.

Le Néerlandais, qui a été directeur du football du PSG, a passé ses diplômes d'entraîneur depuis 2009, s'est un peu formé (Twente, Curaçao et adjoint de l'équipe nationale du Cameroun) et est un ancien de la maison (1998-2004) qui a réussi (122 buts en 256 matchs). Les cadres du vestiaire l'aiment beaucoup et surtout le respectent. Il a aussi l'avantage de bien connaître les jeunes et pourrait faciliter encore un peu plus l'intégration de De Jong. Enfin, il a un caractère bien trempé et extraverti, ce qui n'est pas pour déplaire à la bande à Messi. Reste à savoir quand cela pourrait se produire...