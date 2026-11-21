Le Paris Saint-Germain est passé par toutes les émotions ce samedi soir à Nice (2-3). D’abord menés très tôt, les doubles champions d’Europe en titre ont ensuite renversé la rencontre en quelques secondes, d’abord par Senny Mayulu (31e, s.p.), puis grâce à Désiré Doué (32e), avant un but de Ferran Torres en deuxième période (85e). Mais quelques minutes après le second but, Doué était forcé de quitter ses partenaires avant la pause, après s’être blessé au genou droit.

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Alors qu’il tentait de protéger son ballon, le joueur de 21 ans a vu son genou lâcher. Incapable de poursuivre la rencontre, il a tout de suite alerté le staff médical parisien avant d’être remplacé (44e). Selon les premiers échos qui ressortent du club parisien, une rupture des ligaments croisés est suspectée. Une IRM est prévue ce dimanche afin de déterminer avec précision la nature de sa blessure et la durée de son éventuelle indisponibilité.

IRM prévu ce dimanche

À l’issue du match, Luis Enrique a naturellement été interrogé sur l’état de santé de son attaquant au micro de Ligue 1+. « Comment va-t-il ? Il faut attendre les tests de demain, mais c’est une blessure grave, a confirmé le technicien espagnol. C’est la vie d’un joueur professionnel, c’est comme ça. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort qu’avant. Est-ce que je l’ai eu ? Oui, dans les vestiaires. Il faut attendre les tests finaux. Mais il reviendra deux fois plus fort. »

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En attendant les résultats des examens, le Paris Saint-Germain retient son souffle et pourrait devoir composer avec une nouvelle absence de taille en attaque. Quelques semaines après avoir perdu Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué pourrait également rejoindre l’infirmière pour plusieurs mois…