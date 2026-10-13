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Venise : Giovanni Stroppa licencié après 0 point en 6 matchs

Par Valentin Feuillette
Giovanni Stroppa @Maxppp

Venise a annoncé le départ de Giovanni Stroppa, démis de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. Le technicien italien avait pourtant permis au club de retrouver la Serie A au terme de la saison 2025-2026, après un exercice réussi en Serie B. Dans son communiqué officiel, le club vénitien a tenu à remercier Stroppa et son staff pour «leur travail, leur professionnalisme, leur dévouement et leur engagement» durant leur passage chez les Arancioneroverdi.

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Le début de saison de Venise est désastreux avec 0 point pris en 6 journées. Les Arancioneroverdi pointent logiquement à la dernière place du classement.

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