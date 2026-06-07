MU : la prédiction étonnante de Cristiano Ronaldo révélée par Diogo Dalot

Alors que le Portugal prépare activement la Coupe du Monde 2026, Diogo Dalot a livré une anecdote étonnante sur Cristiano Ronaldo et son passage à Manchester United. Selon des propos relayés par le Daily Mail, le latéral portugais a expliqué à quel point son illustre compatriote était attentif aux moindres détails du quotidien. « C’est durant cette saison avec Cristiano que j’ai vraiment commencé à progresser, tant comme joueur que comme personne. Je ne compte plus le nombre de prédictions qu’il a faites correctement, car il sait parfaitement ce qu’il faut pour atteindre le sommet. » Une déclaration de Dalot qui introduit une histoire restée jusque-là inconnue du grand public.

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En effet, Dalot raconte notamment qu’un attaquant des Red Devils, pourtant auteur d’un excellent début d’aventure à Old Trafford, n’avait pas convaincu Ronaldo. « Si quelqu’un ratait une série à la salle de sport, il le remarquait. On avait un attaquant ici qui a très bien joué pour nous lors de sa première saison, mais Cristiano a dit : "Il ne réussira pas ici" », a expliqué Dalot. Surpris, le défenseur lui aurait alors répondu : « Cris, il a marqué deux buts aujourd’hui ! », avant que Ronaldo ne maintienne sa position : « oui, mais il n’avait pas la rage de vaincre pour tenter le troisième essai. » Dalot n’a toutefois pas révélé l’identité du joueur concerné, laissant planer le mystère autour de cette prédiction de la star portugaise. Le joueur concerné appréciera…