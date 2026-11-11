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Équipe de France : c’est aussi tendu entre Zinédine Zidane et Kylian Mbappé !

Si la relation de Kylian Mbappé avec plusieurs joueurs des Bleus dont Ousmane Dembélé est compliquée ces derniers temps, ce serait aussi le cas avec son sélectionneur Zinédine Zidane.

Par Max Franco Sanchez
2 min.

« Sur ce rassemblement, il va pouvoir évoluer dans sa position préférentielle, en pointe ». Lors de l’annonce du groupe tricolore la semaine passée, Zinédine Zidane livrait une première confidence intéressante sur ses plans vis-à-vis de Kylian Mbappé. Absent pour la majorité des matchs de la dernière trêve - la première de Zizou - en raison d’une blessure au genou, l’attaquant du Real Madrid va être scruté de très près. D’abord, et personne ne le discutera, parce qu’il est le leader offensif de cette équipe et tout simplement le meilleur joueur de l’équipe, dont il est aussi le capitaine.

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Mais aussi parce que ces derniers mois, des frictions auraient éclaté au sein du groupe tricolore. Le quotidien L’Équipe a ainsi fait quelques révélations sur le contexte parfois pesant qui règne dans le groupe, avec un Mbappé un peu isolé, et une relation qui s’est dégradée avec Ousmane Dembélé. Et ce n’est pas tout, puisque la relation du joueur merengue avec son sélectionneur serait également loin d’être idéale…

Zidane veut recoller les morceaux

L’Équipe publie ainsi un article sur l’entente entre le champion du monde 98 et son capitaine, expliquant que la relation entre les deux est bien moins « harmonieuse » que celle qu’entretenait le Bondynois avec Didier Deschamps. D’abord, à cause d’un choix tactique de Zidane lors du match face à la Turquie. Mbappé n’avait pas compris son positionnement à gauche et celui de Dembélé dans l’axe lors de la dernière trêve, et Zidane s’en est rendu compte. D’où ses déclarations récentes sur le positionnement pour les matchs à venir contre l’Italie et la Turquie.

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Où doit jouer Kylian Mbappé en Équipe de France ?
- Fin dans 23h
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Mais aussi parce que les deux hommes n’ont pratiquement pas communiqué récemment. Le quotidien sportif rajoute ainsi que l’attaquant et le sélectionneur ne s’étaient presque pas parlé lors du rassemblement, avant le départ du Bondynois pour Madrid en raison de sa blessure. Notamment en raison de la maladie du joueur, un peu obligé de rester dans sa chambre à Clairefontaine. Et même s’ils vivent tous les deux à Madrid et que Zidane s’est réconcilié avec Florentino Pérez, président du Real, ils n’ont pas profité de cette proximité géographique pour nouer des liens. Du côté du sélectionneur, il y a clairement envie de se rabibocher et de soigner cette relation, alors que l’aventure commune des deux chez les Bleus n’a pas démarré de la meilleure des manières…

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