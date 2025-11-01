Lamine Yamal annonce sa rupture avec Nicki Nicole

Lamine Yamal a confirmé publiquement sa rupture avec la chanteuse argentine Nicki Nicole. La relation du Barcelonais n’avait pas manqué de faire réagir dans la presse espagnole ces derniers mois. Il se murmurait que les sorties de route du joueur étaient à l’origine de cette rupture, ce qu’il a réfuté auprès du journaliste Javi Hoyos, relayé par Sport.

La suite après cette publicité

« On n’est plus ensemble. On s’est juste séparés, c’est tout. Tout ce qui se dit n’a rien à voir avec notre relation. Je ne lui ai pas été infidèle, et je n’ai été avec personne d’autre », a indiqué Lamine Yamal. Son équipe affronte Elche ce dimanche à l’occasion de la 11e journée de Liga.