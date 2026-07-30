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Le père d’Iliman Ndiaye dément un départ vers Al-Hilal

Par Sasha Nahon
1 min.
Iliman Ndiaye, l'attaquant du Sénégal @Maxppp

Alors que plusieurs médias annonçaient un accord entre Iliman Ndiaye et Al-Hilal, le père de l’international sénégalais a tenu à mettre fin aux spéculations. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a assuré que son fils n’avait « aucune intention » de rejoindre le club saoudien et qu’il souhaitait poursuivre sa carrière en Europe avec Everton.

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Selon son père, le joueur de 26 ans privilégie avant tout ses ambitions sportives plutôt qu’un contrat plus lucratif en Saudi Pro League. Il estime que Ndiaye veut continuer à progresser au plus haut niveau, avec pour objectifs de remporter une nouvelle Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, de briller en Coupe du monde et, à terme, de viser le Ballon d’Or.

Pub. le - MAJ le
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