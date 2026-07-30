Le père d’Iliman Ndiaye dément un départ vers Al-Hilal

Alors que plusieurs médias annonçaient un accord entre Iliman Ndiaye et Al-Hilal, le père de l’international sénégalais a tenu à mettre fin aux spéculations. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a assuré que son fils n’avait « aucune intention » de rejoindre le club saoudien et qu’il souhaitait poursuivre sa carrière en Europe avec Everton.

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Le père d’Iliman Ndiaye réagit aux rumeurs envoyant son fils à Al Hilal, en Arabie saoudite. Selon lui, un tel transfert ne fait pas partie de ses plans. Il affirme également qu’Iliman ne privilégie pas l’argent dans ses choix de carrière et souhaite avant tout continuer à… pic.twitter.com/TTDJ1Pdqyg — Taggat (@taggatsn) July 30, 2026

Selon son père, le joueur de 26 ans privilégie avant tout ses ambitions sportives plutôt qu’un contrat plus lucratif en Saudi Pro League. Il estime que Ndiaye veut continuer à progresser au plus haut niveau, avec pour objectifs de remporter une nouvelle Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, de briller en Coupe du monde et, à terme, de viser le Ballon d’Or.