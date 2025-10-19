Ligue 1 : Lille domine le FC Nantes et se relance dans la course à l’Europe

La huitième journée de Ligue 1 se terminait ce dimanche avec un duel entre le FC Nantes et le Lille OSC. Quinzièmes et premiers non-relégables, les Canaris voulaient prendre leur distance avec la zone rouge, eux qui restaient sur quatre matches sans victoires. Lille était aussi dans une dynamique décevante avec trois matches de suite sans victoire et une décevante huitième place. Pour relancer la machine, Bruno Genesio organisait son équipe en 4-2-3-1 avec Berke Özer dans les buts derrière Thomas Meunier, Chancel Mbemba, Aïssa Mandi et Romain Perraud. Benjamin André et Ayyoub Bouaddi formaient le double pivot. Devant, Olivier Giroud était soutenu par Félix Correia, Hakon Haraldsson et Matias Fernandez-Pardo. De son côté, Nantes optait pour un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Kelvin Amian, Chidozie Awaziem, Tylel Taty et Louis Leroux. Junior Mwanga était placé comme sentinelle auprès de Kwon Hyeok-Kyu et Dehmaine Tabibou. Devant, Mostafa Mohamed était accompagné par Herba Guirassy et Matthis Abline.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 18 8 +14 6 0 2 21 7 2 PSG 17 8 +8 5 2 1 16 8 3 Strasbourg 16 8 +7 5 1 2 17 10 4 Lens 16 8 +5 5 1 2 12 7 5 Lyon 15 8 +3 5 0 3 11 8 6 Lille 14 8 +6 4 2 2 16 10 Voir le classement complet

Et ce match démarrait sur un bon rythme sous l’impulsion des Dogues. Tranchants, les hommes de Bruno Genesio mettaient en place un gros pressing et gagnaient déjà un corner après quelques secondes (1re). Juste derrière, Chidozie Awaziem était poussé à la faute et Félix Correia trouvait dans la surface Olivier Giroud. Dos au but, l’attaquant français remisait sur la gauche de la surface pour Hakon Haraldsson qui ajustait Anthony Lopes (0-1, 8e). En tête dans cette partie, Lille semblait avoir fait le plus dur, mais continuait pour se mettre à l’abri. Nantes subissait et Tylel Tati manquait une relance dans sa surface. Matias Fernandez-Pardo interceptait, mais son tir croisé ne trouvait pas le cadre nantais (18e). En souffrance, Nantes allait pourtant passer proche de revenir. Sur la gauche de la surface, Matthis Abline arrivait lancé et son tir croisé était dévié de justesse par Berke Özer sur sa barre transversale (20e).

Lille s’impose logiquement

Malgré cette frayeur, Lille continuait de dominer son sujet et Hakon Haraldsson allait tester Anthony Lopes d’une lourde frappe (26e). Puis juste après l’attaquant islandais allait rentrer sur la droite de la surface et décochait un tir qui venait heurter le poteau droit (32e). Décidément dans tous les bons coups, l’ancien de Copenhague décochait de nouveau une frappe à l’entrée de la surface côté droit suite à une remise de Thomas Meunier, mais son tir s’envolait au-dessus du but (36e). Le danger se rapprochait et Matias Fernandez-Pardo se procurait deux occasions coup sur coup, mais Tylel Tati (39e) et Anthony Lopes (40e) évitaient le 0-2. Nantes réagissait avant la pause, mais la reprise acrobatique de Matthis Abline heurtait la barre transversale (45e +1). Après la pause, le rythme de la rencontre avait nettement chuté.

Cela profitait au FC Nantes qui allait passer tout proche de revenir dans cette partie suite à un bon ballon dans la profondeur pour Youssef El Arabi signé Junior Mwanga, mais Aïssa Mandi plongeait bien pour éloigner le danger (67e). Une alerte pour Lille qui continuait néanmoins d’avoir les meilleures occasions. Félix Correia talonnait pour Matias Fernandez-Pardo sur la gauche devant la surface, mais son tir enroulé était dévié en corner (71e). Juste derrière, Félix Correia trouvait Olivier Giroud sur la droite de la surface et dont le piqué passait au-dessus du but (75e). Lille menait, mais n’était pas à l’abri comme sur cette volée de Matthis Abline qui passait au-dessus du cadre (84e). Finalement, les Dogues allaient se mettre à l’abri en fin de match. Osame Sahraoui trouvait plein axe Hamza Igamane qui s’illustrait d’un contrôle orienté et d’un petit pont sur Chidozie Awaziem avant de marquer (0-2, 89e). Avec cette victoire 0-2, Lille grimpe à la sixième place du classement et se replace dans la course à l’Europe.