Ligue 1 : avant d’accueillir le FC Barcelone, le PSG renverse Strasbourg en 18 minutes !

Le Paris Saint-Germain se déplaçait ce samedi après-midi sur la pelouse de Strasbourg, au stade de la Meinau, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Entre deux rendez-vous européens de gala face à Manchester City et au FC Barcelone, les hommes de Luis Enrique devaient retrouver le quotidien du championnat et tenter de remonter au classement, eux qui pointaient à la sixième place avant le coup d’envoi. En face, le Racing de Hugo Oliveira, douzième avec sept points, espérait profiter de son public pour relancer une dynamique après deux défaites consécutives. Pour cette rencontre arbitrée par Willy Delajod, les Alsaciens se présentaient en 4-2-3-1 avec Giovanni Reyna en meneur de jeu derrière Conrad Harder, tandis que Luis Enrique avait largement fait tourner son effectif, avec notamment Matvey Safonov dans les buts, Warren Zaïre-Emery comme capitaine et Ferran Torres en pointe.

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Malgré une nette domination dans la possession, le PSG a été surpris par le réalisme strasbourgeois. Les Parisiens ont pourtant rapidement mis la pression sur le but de Filip Jörgensen, qui s’est notamment interposé sur une tête de Ferran Torres (11e), tandis que Lucas Hernandez a manqué une belle opportunité sur corner. Mais Strasbourg a progressivement trouvé des espaces et Giovanni Reyna a fini par ouvrir le score à la 17e minute. Bien servi par Gessime Yassine, l’Américain s’est infiltré dans la surface avant de tromper Safonov d’une frappe du gauche, déviée par Hernandez. Les Alsaciens ont ensuite continué à se montrer dangereux, obligeant le gardien parisien à intervenir devant Oso (24e), tandis que le PSG peinait à accélérer malgré ses 77 % de possession à la pause. Peu inspirés dans le dernier geste, les champions de France sont rentrés aux vestiaires avec un but de retard.

Dembélé buteur et passeur

Au retour des vestiaires, Strasbourg a même failli doubler la mise. Conrad Harder a d’abord buté sur Safonov dès la 47e minute, avant de voir le portier russe sortir une parade déterminante sur sa tête trois minutes plus tard. Face aux difficultés de son équipe, Luis Enrique a rapidement lancé Nuno Mendes, Vitinha et Désiré Doué, puis Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé à l’heure de jeu. Les entrants ont progressivement redonné du souffle à l’attaque parisienne, mais Harder a encore trouvé le poteau sur une frappe du gauche à la 67e minute. Le tournant est finalement intervenu quelques instants plus tard, lorsque l’arbitre, appelé par l’assistance vidéo, a accordé un penalty au PSG. Dembélé s’est chargé de le tirer à la 72e minute, mais sa tentative puissante du droit a fui le cadre et terminé dans le petit filet extérieur. Une occasion en or manquée pour les Parisiens, qui ont toutefois continué à pousser.

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Le PSG a fini par être récompensé de ses efforts dans le dernier quart d’heure. À la 77e minute, Dembélé s’est rattrapé en délivrant un centre précis depuis le côté droit, repris à bout portant par Illia Zabarnyi, complètement oublié par la défense alsacienne. Relancés, les Parisiens ont poursuivi leur pressing et ont pris l’avantage à la 85e minute. Sur une ouverture aérienne, Hakimi s’est battu pour rabattre le ballon dans l’axe, où Dembélé a récupéré le cuir avant de s’avancer à l’entrée de la surface et de tromper Jörgensen d’une frappe rasante du gauche. Strasbourg n’a pas abdiqué et a tenté de réagir dans les dernières minutes, tandis que Désiré Doué a obligé le gardien danois à s’employer à la 90e minute. La fin de rencontre a également été marquée par une intervention très en retard de Mitchell sur Maghnes Akliouche, resté au sol en dehors du terrain, ou encore la sortie sur blessure de Nuno Mendes. Sur un dernier contre, Désiré Doué y est allé de son but pour parapher le succès. Le PSG a finalement renversé une situation mal embarquée à la Meinau pour s’imposer (1-3), grâce à trois buts inscrits dans les treize dernières minutes.