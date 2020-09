José Mourinho est impatient de voir Gareth Bale à l'œuvre

Gareth Bale a fait son retour à Tottenham. Le Gallois de 31 ans est prêté par le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison et tentera de se relancer après un an et demi de difficultés en Espagne. S'il est pour le moment blessé, il pourrait revenir après la trêve internationale et la réception de West Ham le 17 octobre prochain. Il y en a un qui est impatient de le voir à l'œuvre, c'est José Mourinho. L'entraîneur portugais a indiqué à la BBC que l'ailier devrait faire beaucoup de bien aux Spurs, d'autant que sa motivation semble plus élevée que jamais.

«Je pense qu'il sera en forme après la pause internationale d'octobre. Il est tellement heureux d'être avec un club qui lui tient à cœur. Il est tellement heureux de jouer pour nous. Lorsqu'un joueur a cette motivation, vous pouvez raccourcir la période de récupération, de remise en forme et de préparation. Nous voulons l'aider. Quand il sera disponible pour s'entraîner avec l'équipe, nous serons plus qu'heureux de l'avoir et de l'aider à revenir à un niveau qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde.» Il va falloir patienter un petit mois avant le retour de Bale sur les pelouses de Premier League.