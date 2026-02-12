OM : le message émouvant de Weah sur De Zerbi

L’OM nage en plein doute depuis plusieurs jours. Le départ de Roberto De Zerbi sur le banc de la formation phocéenne a notamment été la nouvelle de trop, après l’élimination en Ligue des Champions et l’humiliation subie lors du Classique. Par ailleurs, quelques joueurs marseillais ont pris la parole ces dernières heures pour rendre hommage au coach italien de 46 ans. Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) lui a récemment laissé un message de remerciement sur les réseaux, mais désormais, c’est au tour du défenseur américain, Timothy Weah (25 ans).

Dans sa story Instagram, il a publié une photo de lui avec son ex-coach en story, le tout accompagné d’un message très touchant. « Quand c’est vrai, il n’y a pas besoin de mots ». Arrivé dans la cité phocéenne l’été dernier, l’ancien joueur de la Juventus a eu le temps de passer du temps avec le technicien italien. Essentiel dans les grands rendez-vous, le piston droit a été un homme fort en Ligue 1 et en Ligue des Champions sous l’ère De Zerbi, il fallait donc bien laisser une dernière empreinte avant le départ du technicien.