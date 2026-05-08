Liga
Real Madrid : Kylian Mbappé disponible pour le Clasico
Critiqué en Espagne pour être sorti deux fois de Valdebebas avec le sourire aux lèvres, Kylian Mbappé aura peut-être l’occasion de prouver à ses détracteurs dimanche face au FC Barcelone qu’il est toujours motivé.
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L’Équipe annonce en effet que le capitaine de l’équipe de France a réalisé l’intégralité de l’entraînement collectif des Merengues ce vendredi et qu’il devrait donc être présent dans le groupe qui s’envolera pour la Catalogne.
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