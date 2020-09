Journal du Mercato : le réveil tonitruant de Tottenham sur le marché

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On commence ce Journal du Mercato en France, où le PSG doit déjà faire face au mercato estival 2021. Souvent annoncé du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé (21 ans) aurait informé ses dirigeants de sa volonté de ne pas prolonger à Paris. Une aubaine pour les Merengues qui, selon la Cuatro, seraient disposés à proposer 150 M€ au PSG et 40 M€ de salaire au champion du monde français.

Sur le Rocher, les dirigeants monégasques poursuivent leur quête d'un milieu de terrain d'expérience, et auraient ainsi ciblé Marcelo Brozovic (27 ans). Côté Inter, la tendance serait également à un départ du milieu de terrain croate. Ce qui pourrait pousser l'ASM a formuler une nouvelle offre et s'offrir l'un des milieux de terrain les plus performants de Serie A, la saison passée.

L'OL tiendrait, de son côté, le replaçant de Ciprian Tătăruşanu (34 ans), parti au Milan AC. La direction lyonnaise aurait ainsi ciblé le gardien d'Hambourg, Julian Pollersbeck (26 ans). Une transaction qui devrait tourner autour des 500 000 euros, hors bonus. Le portier allemand devrait passer sa visite médicale ce jeudi et s'engager jusqu'en 2024 avec l'OL.

Enfin, du côté de Dijon, un départ important devrait intervenir, puisque le gardien islandais, Runar Alex Runarsson (25 ans) devrait prendre la direction d'Arsenal. Les Gunners devraient débourser 2 M€ pour enrôler l'ancien de Nordsjælland.

Les infos du jour à l'étranger

À l'étranger, plusieurs dossiers sont au point mort. C'est le cas pour Memphis Depay (26 ans) au FC Barcelone, car les Blaugranas doivent vendre Arturo Vidal (33 ans) et Luis Suarez (33 ans) avant d'accueillir le buteur lyonnais. Mais là aussi, le départ des deux joueurs est lui aussi bloqué. L'Uruguayen ne peut plus rejoindre la Juventus, pour des raisons de passeport tandis que le Chilien ne peut, lui, pas prendre la direction de l'Inter, Diego Godin (34 ans) bloquant toujours une place d'extracommunautaire.

Autre dossier qui traîne, celui d'Edin Džeko (34 ans) à la Juventus. Alors qu'un accord total aurait été trouvé pour le transfert du Bosnien à la Juve, il faudrait désormais attendre celui d'Arkadiusz Milik (26 ans). Le buteur du Napoli ne serait pas forcément très chaud à l'idée de rejoindre la Roma afin de remplacer Dzeko. Il faudra donc encore patienter un peu.

Enfin, le Bayern Munich qui aurait relancé son intérêt pour l'ailier de Chelsea, Callum Hudson-Odoi (19 ans). Déjà à l'affût l'été dernier, les Bavarois seraient revenus à la charge en ce mois de septembre. Reste à savoir ce que les Blues ont prévu pour l'international anglais.

Le focus du jour à l'étranger

On passe à notre focus du jour qui concerne Tottenham. Après avoir enregistré les arrivées de Joe Hart (33 ans), de Pierre-Emile Højbjerg (25 ans) et de Matt Doherty (28 ans), les Spurs ne comptent pas s'arrêter là.

Sky Sports annonce que Sergio Reguilón (23 ans) serait en route pour Londres. Le latéral gauche du Real Madrid devrait s'engager avec Tottenham contre un chèque de 30 M€. AS et Marca ajoutent également que le Real aurait glissé une clause de rachat estimée à 40 M€, afin de pouvoir rapatrier l'international espagnol, en cas de bonne saison. Une transaction qui devrait sceller l'avenir de Danny Rose (30 ans). Prêté du côté de Newcastle, la saison passée, le latéral anglais devrait rapidement se trouver une porte de sortie.

Autre dossier chaud pour les Spurs, celui menant à Gareth Bale (31 ans). Indésirable du côté du Real, le Gallois aurait finalement accepté de quitter l'Espagne. L'agent du joueur a confirmé l'information selon laquelle l'attaquant madrilène serait toujours proche de son ancien club. Le Daily Mail ajoute même, ce matin, que les Spurs seraient prêts à inclure Dele Alli (24 ans) dans la transaction. De son côté, José Mourinho n'a pas souhaité commenter cette rumeur, mais n'a pas caché, pour autant, son admiration pour le joueur...

Toujours du côté des arrivées, Tottenham chercherait une doublure à Harry Kane (27 ans). Sky Sport Italia annonce que les Spurs auraient ciblé l'attaquant du Torino, Andrea Belotti (26 ans) et auraient même proposé un prêt, assorti d'une option d'achat à 50 M€. Mais le club londonien se serait également renseigné sur les situations d'Alexander Sørloth (24 ans, Trabzonspor) et de Bas Dost (31 ans, Francfort), tous deux auteurs d'une bonne saison dans leur club respectif. Enfin, deux autres pistes feraient partie des dossiers sur lesquels Tottenham garde un oeil : Christian Eriksen (28 ans, Inter) et Lucas Vázquez (29 ans, Real Madrid).

Dans le sens des départs, plusieurs joueurs ne sont plus désirés par José Mourinho. Parmi eux, Tanguy Ndombele (23 ans). Peu convaincant depuis son arrivée en Premier League, le milieu de terrain français pourrait être invité à aller voir ailleurs. Le PSG, le Bayern ou encore le FC Barcelone auraient manifesté un intérêt pour l'ancien Lyonnais, mais rien de très concret pour le moment.

De son côté, Serge Aurier (27 ans) devrait également quitter le club. Le latéral ivoirien serait tombé d'accord avec le Milan AC, en vue de la saison prochaine. Juan Foyth (22 ans) pourrait également faire ses valises dans les prochains jours, alors que Leeds United se serait montré intéressé. Enfin, le jeune Ryan Sessegnon (20 ans) pourrait, lui, être prêté pour bénéficier d'un peu de temps de jeu. Selon le Telegraph, l'Ajax, mais aussi Fulham pourraient profiter de l'occasion pour se faire prêter l'international U21.

Les principaux officiels

Du côté des officialisations, Aston Villa a annoncé la signature d'Emiliano Martinez (28 ans). Le gardien d'Arsenal s'est engagé avec les Villans jusqu'en 2024.

Toujours en Angleterre, Yoshinori Muto (28 ans) ne passera pas la saison à Newcastle. Barré par la concurrence, l'attaquant japonnais a été prêté du côté d'Eibar jusqu'à la fin de saison.

En Italie, Borja Valero (35 ans) est de retour à la Fiorentina. Passé par la Viola entre 2012 et 2017, le milieu de terrain espagnol quitte l'Inter Milan et rejoint Florence pour une saison.

La Lazio de Rome a annoncé l'arrivée de Vedat Muriqi (26 ans), en provenance de Fenerbahçe. L'international kosovar s'est engagé avec le club romain contre une indemnité de 17,5 M€ + 2,5 M€ de bonus assorti d'un intéressement de 5% à la revente.

Marcel Tisserand (27 ans) quitte la Bundesliga et le VfL Wolfsburg pour la Turquie et Fenerbahçe. Sous contrat jusqu'en 2022 avec les Loups, aucune information n'a été communiquée sur la transaction.

🤩 𝗘 𝗠 𝗜 𝗠 𝗔 𝗥 𝗧 𝗜 𝗡 𝗘 𝗭 🤩#WelcomeEmi — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 16, 2020

Retrouvez toutes les informations mercato du jour dans notre live transferts !