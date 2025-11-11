Santos : Neymar Jr a le vestiaire contre lui

L’attitude de Neymar Jr ne passe plus à Santos. Globo Esporte révèle que les joueurs et le staff sont exaspérés par le comportement de l’ancien joueur du Barça et du PSG. Le média brésilien révèle qu’ils se sentent humiliés par lui à certains moments lors des rencontres, notamment celle face à Flamengo où il s’est plaint de certains de ses coéquipiers et de la performance de l’équipe.

De plus, ils n’ont pas apprécié qu’il fasse de grands gestes au moment de son remplacement. Contrarié, il a rejoint les vestiaires directement. Enfin, ils estiment que Ney ne contribue en rien au succès de l’équipe. L’international brésilien, qui a présenté ses excuses au groupe et qui a assuré qu’il se plaignait de l’arbitre et non de ses coéquipiers, est plus que jamais au centre des débats alors que son bail prend fin dans quelques mois.