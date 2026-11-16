Espagne : la tristesse des joueurs après la défaite face à l’Angleterre

Bousculée sur sa pelouse du stade Metropolitano, l’Espagne s’est inclinée au terme d’un choc électrique et particulièrement engagé face à l’Angleterre en Ligue des Nations (2-3). Malmenée durant une heure par l’intensité et l’agressivité des Three Lions, qui ont pris le large grâce à Harry Kane sur penalty (45e), Ezri Konsa (53e) et Ben White (57e), la Roja a tenté de renverser les choses en supériorité numérique après l’expulsion d’Elliot Anderson.

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Malgré la réduction du score de Mikel Oyarzabal sur penalty (64e) puis un but de Nico Williams, les assauts espagnols se sont heurtés à un James Trafford impérial dans sa cage en fin de rencontre, condamnant les partenaires de Lamine Yamal à céder la première place du groupe aux hommes de Thomas Tuchel. Cette défaite à domicile met ainsi un coup d’arrêt à la série historique d’invincibilité de la sélection espagnole et a laissé des traces dans les têtes. À l’issue de la rencontre, Luis de la Fuente a reconnu l’abattement de son groupe tout en tenant à saluer le parcours exceptionnel réalisé jusque-là : « ils étaient tristes dans le vestiaire, et je leur ai rappelé à quel point ce qu’ils ont accompli est difficile. »