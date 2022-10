FC Barcelone : les terribles conséquences de l'élimination en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Terrible coup dur. Pour une deuxième année consécutive, le FC Barcelone ne disputera pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si l'échec de l'an dernier était un peu plus compréhensible et a été plus ou moins accepté en Catalogne au vu du contexte, cette année, ça ne passe pas. La presse catalane et les supporters ont énormément de mal à avaler cet échec après l'été de folie qu'ils ont vécu, et les signatures de joueurs de qualité sur lesquels il est inutile de revenir tant elles sont encore dans l'esprit de tout le monde. Surtout que les premiers résultats encourageants en championnat avaient fait naître un optimisme démesuré auprès de beaucoup. Si les Culés sont déçus et même en colère, c'est parce qu'ils savent que cette élimination aura des conséquences qui risquent d'être difficiles à assumer.

Tout d'abord, il y a l'aspect financier. Cet été, le FC Barcelone a fait quelques manoeuvres qui, afin qu'elles ne mettent pas le club en danger économiquement, impliquaient un minimum de résultats sportifs en retour. Le club avait d'ailleurs budgété une qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une qualification en quarts aurait offert 39,5 millions d'euros fixes au club sous forme de primes, auxquels il aurait fallu ajouter différentes variantes comme les droits TV, qui auraient fait grimper ce montant de façon conséquente. A titre d'exemple, le Real Madrid a touché 132 millions d'euros grâce à son sacre européen l'an dernier. Au final, le club n'a enregistré que 19,3 millions de recettes en Ligue des Champions pour le moment. Un total qui pourrait monter à 22,1 millions d'euros en cas de victoire face à Plzen, mais qui reste bien maigre. Divers médias catalans indiquent que même un sacre en Europa League ne compenserait pas les pertes. Sans parler des pertes liées à la billetterie, puisqu'il est évident que les rencontres d'Europa League rempliront moins les travées du Camp Nou.

Un coup dur pour le prestige

Autant dire qu'il est probable que Joan Laporta et ses équipes soient poussés à envisager de nouvelles opérations financières similaires à celles de l'été dernier, tout comme des joueurs pourraient être poussés vers la porte, à l'image de ce qui s'est passé avec Frenkie de Jong lors du dernier mercato. Cet échec réduira également la marge de manoeuvre du club au niveau des arrivées, alors que certaines positions ont encore besoin d'être renforcées... Et au delà des paramètres purement financiers, ce qui fait mal, c'est aussi l'image. Avant, le Barça inspirait la peur et le respect en Europe. Un sentiment qui s'est clairement perdu, et que les Barcelonais voulaient relancer... Sans succès donc. En plus d'avoir perdu son statut de candidat au titre sérieux au fil des années, le Barça a aussi vu son image s'écorner considérablement.

Une baisse de prestige qui aura des conséquences presque aussi fâcheuses que le volet économique. Les deux sont plus ou moins liés de toute manière, puisque l'absence du Barça parmi les clubs d'élite du Vieux Continent va également faire baisser les revenus liés au merchandising, va faire perdre de la force au club dans les négociations avec les sponsors etc. Un cercle vicieux et négatif qui risque de faire couler le club s'il n'est pas brisé au plus tôt. N'étant plus parmi les tous meilleurs, il sera aussi plus difficile de convaincre les joueurs de rejoindre l'équipe, et des clubs comme Manchester City, le PSG et surtout le Real Madrid risquent clairement de passer devant dans les choix des futurs gros joueurs et des pépites qui seront sur le marché.

L'échec de Joan Laporta ?

Les conséquences sur le plan institutionnel sont donc terribles. Mais elles le sont tout autant pour bien des hommes à l'intérieur du club. A commencer par Joan Laporta. Bien sûr, ce n'est pas lui qui est sur le terrain, et ce n'est pas lui qui se charge d'aligner les 11 joueurs sur le pré. En revanche, il avait fait un énorme pari cet été, et en octobre, c'est déjà raté. Son image de président tout puissant, sûr de lui et confiant quant aux possibilités de remettre le Barça au premier plan très vite s'est vite évaporée. Surtout qu'on ne peut pas dire que l'humilité ou la discrétion soient ses principaux traits de caractère, ce qui accentue logiquement la déception et les moqueries à son sujet. Clairement, les résultats de l'équipe ne sont pas au niveau de ce qu'avait prévu et laissé entrevoir le patron blaugrana. Un sacré coup pour son image et sa crédibilité en somme.

Xavi est aussi pointé du doigt par beaucoup d'observateurs, et celui qu'on voyait comme le futur Guardiola a montré qu'il en est pour l'instant bien loin. Certains joueurs comme les cadres de l'équipe ont aussi, s'il y avait encore besoin, agacé bien du monde, et cette élimination pourrait même sonner la fin de l'aventure pour certains. Sport va même jusqu'à dire qu'après cette élimination, la décision est prise : Jordi Alba et Gerard Piqué seront vendus dès cet hiver ! Encore faudra-t-il trouver des clubs intéressés. Mais vous l'aurez compris, cette terrible désillusion va avoir des conséquences à tous les niveaux...