Coupe du Monde 2026 : programme TV et horaires du 5 juillet avec deux chocs attendus
Après la qualification du Maroc et de l’équipe de France pour le premier quart de finale, c’est aujourd’hui que se poursuivent les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. À 22h, le Brésil affronte la Norvège sur beIN SPORTS 1 et M6. Un choc très attendu, notamment avec le duel à distance entre l’attaque brésilienne et Erling Haaland. Le vainqueur de cette rencontre retrouvera en quart de finale le vainqueur du match Mexique - Angleterre.
Dans la nuit, à 2h du matin, place justement à l’autre affiche du jour entre le pays organisateur et l’équipe des Three Lions, diffusée sur beIN SPORTS 1 uniquement. Les Anglais partiront logiquement favoris malgré une qualification poussive contre la RD Congo, mais devront se méfier d’une sélection mexicaine portée par son public et déjà tombeuse de l’Équateur au tour précédent.
dimanche 5 juillet
à 22h (heure française) - 8e de finale : Brésil - Norvège (beIN SPORTS 1, M6)
à 2h (heure française) - 8e de finale : Mexique - Angleterre (beIN SPORTS 1)
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