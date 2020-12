L'AC Milan ne lâche pas Mohamed Simakan et Ozan Kabak

L'AC Milan n'a peut-être jamais aussi bien démarré un championnat. Toujours invaincu en Serie A, les Rossoneri impressionnent avec leur dynamique collective. Mais l'effectif n'est pas pour autant épargné par les blessures. Si celle de Zlatan Ibrahimovic est plus notable, la défense centrale est elle aussi bien touchée.

Déjà pas très fournie en nombre, l'arrière-garde va devoir être renforcée. Pour cela, les Lombards ont identifié quelques cibles comme Davinson Sanchez. Mais selon la Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini aurait des préférences affichées pour Mohamed Simakan et Ozan Kabak. Les joueurs de Strasbourg et Schalke 04 pourraient bien être des options viables et finalement plus abordables.