OM : le dépit de CJ Egan-Riley après la nouvelle défaite à Rennes

L’OM n’y arrive pas. Malgré un premier succès contre Strasbourg en Ligue 1, le club phocéen a concédé, ce vendredi soir, une troisième défaite de rang. Présent au micro de Ligue 1+ après ce revers, CJ Egan-Riley était forcément dépité malgré les belles choses que l’OM a pu montrer au cours de cette rencontre.

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«On est forcément déçus car on a fait les efforts pour gagner ce match, notamment en première période. C’est une nouvelle déception, une défaite ce soir mais il y a des choses positives. On est déçus mais on a montré qu’on était là. C’est malgré tout difficile à encaisser. Il y a beaucoup de déception dans le vestiaire après ce match mais on va continuer à travailler, on a des joueurs de qualité dans ce groupe, on essaie de faire les efforts au quotidien et il faut désormais regarder vers l’avenir». Rendez-vous jeudi avec un déplacement à Besiktas.