FC Barcelone : l’Arabie saoudite formule une offre sensationnelle pour Raphinha

Depuis son arrivée en Catalogne, Raphinha s’est imposé comme l’un des piliers offensifs du FC Barcelone, devenant un élément incontournable du système de Hansi Flick. Formant un trio redoutable avec Lamine Yamal et Robert Lewandowski, l’ailier brésilien a réalisé une saison 2024-2025 stratosphérique, compilant 34 buts et 23 passes décisives. Cependant, sa dynamique a été freinée lors de l’exercice écoulé. Plus souvent éloigné des terrains en raison de blessures à répétition, le joueur de 29 ans a vu son temps de jeu se réduire, ce qui ne l’a pas empêché de rester décisif en inscrivant 21 buts en 33 apparitions toutes compétitions confondues.

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Cette baisse de régime physique, combinée aux grandes ambitions du club sur le marché des transferts, installe un flou autour de son avenir. Le Barça vient en effet de frapper un grand coup en déboursant 70 millions d’euros pour recruter l’Anglais Anthony Gordon, un profil qui évolue au même poste que le Brésilien. De plus, la direction catalane s’active activement pour dénicher un nouvel attaquant de pointe afin de préparer la succession ou l’épauler au centre de l’attaque. Face à cette concurrence accrue et à cette restructuration offensive, la question du maintien de Raphinha au sein du onze barcelonais se pose avec insistance à l’aube du mercato estival malgré son statut d’indiscutable aux yeux de Flick.

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L’Arabie saoudite veut multiplier par 4 le salaire de Raphinha

C’est dans ce contexte que les sirènes saoudiennes retentissent de plus belle. Selon les informations dévoilées par le journal espagnol Mundo Deportivo ce mardi, Raphinha se trouve à nouveau au cœur d’une offensive XXL de la Saudi Pro League, portée par la puissance financière du PIF. Deux cadors du championnat, Al-Hilal et Al-Nassr, sont passés à l’action et se détachent comme les grands favoris pour arracher sa signature. Pour faire plier le club catalan, les deux clubs de Riyad se disent prêts à formuler une offre astronomique atteignant 80 millions d’euros. Une somme qui permettrait au Barça de rentabiliser son investissement initial.

Pour convaincre l’international brésilien, actuellement pleinement concentré sur la Coupe du Monde avec la Seleção, les clubs saoudiens ont dégainé des arguments financiers vertigineux. Mundo Deportivo indique ainsi qu’ils proposent de quadrupler son salaire net actuel à Barcelone. Si une telle proposition a de quoi faire réfléchir, le joueur, sous contrat jusqu’en 2028, a récemment réaffirmé sa loyauté envers les Blaugranas, balayant les rumeurs de doutes sur son avenir. Reste à savoir si la pression conjointe d’un Barça potentiellement séduit par les 80 millions d’euros et l’insistance de ses courtisans saoudiens finiront par sceller son départ après le Mondial.