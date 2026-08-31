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Mohamed Amoura débarque à Nice

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mohamed Amoura @Maxppp

L’Olympique Lyonnais a bien tenté de détourner Mohamed Amoura de l’OGC Nice. Mais après s’être mis d’accord avec les Aiglons, l’attaquant international algérien de Wolfsbourg (8 buts, 4 passes décisives en 33 matches la saison dernière) a choisi de respecter la parole donnée au Gym. Le club azuréen vient en effet d’annoncer l’arrivée du joueur de 26 ans sous la forme d’un prêt.

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« L’OGC Nice est heureux d’annoncer la signature de Mohammed Amoura. L’attaquant de 26 ans est prêté par Wolfsbourg (avec option d’achat) », peut-on lire dans le communiqué publié par l’OGCN.

Pub. le - MAJ le
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