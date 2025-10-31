Menu Rechercher
Le Wydad Casablanca s’offre Hakim Ziyech

Par Chemssdine Belgacem
Hakim Ziyech avec le Galatasaray @Maxppp

Hakim Ziyech s’imaginait sûrement être encore plus haut dans sa carrière à 32 ans. Après des belles aventures avec l’Ajax Amsterdam, Chelsea ou encore Galatasaray, l’ailier marocain va découvrir le championnat marocain cette saison.

Wydad Athletic Club
The 𝙒𝒊𝙯𝒂𝙧𝒅 is here! 🔮

#DimaWydad
En effet, le Wydad, club mythique de Casablanca, va enrôler le gaucher. Une arrivée qui était dans les tuyaux et qui a été officialisée ce vendredi soir. Une grosse plus-value pour le Botola qui accueille une légende du football marocain.

