Le Wydad Casablanca s’offre Hakim Ziyech

Hakim Ziyech s’imaginait sûrement être encore plus haut dans sa carrière à 32 ans. Après des belles aventures avec l’Ajax Amsterdam, Chelsea ou encore Galatasaray, l’ailier marocain va découvrir le championnat marocain cette saison.

En effet, le Wydad, club mythique de Casablanca, va enrôler le gaucher. Une arrivée qui était dans les tuyaux et qui a été officialisée ce vendredi soir. Une grosse plus-value pour le Botola qui accueille une légende du football marocain.