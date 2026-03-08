Brésil : Thiago Silva revient sur la désillusion du Mondial 2022
Actuellement au FC Porto, où il a réalisé des débuts bluffants, toujours aussi lucide défensivement malgré les années, Thiago Silva s’est confié à TNT Sports pour évoquer la possibilité de participer à la Coupe du Monde 2026. Le défenseur brésilien n’a pas caché que cette perspective restait particulière à ses yeux.
"O Monstro" est également revenu sur les sentiments qui l’ont traversé après l’élimination du Brésil en quarts de finale du dernier Mondial face à la Croatie, un moment qui l’a profondément marqué. « À ce moment-là, je me suis vraiment demandé si je pourrais encore atteindre le niveau nécessaire pour aider la Seleção lors de la prochaine Coupe du monde », a expliqué l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Chelsea, reconnaissant que cette déception avait suscité de nombreux doutes sur la suite de son aventure internationale.
