AS Roma : «Balerdi est un défenseur très fort et moderne, il me rappelle Baresi», la folle comparaison de Gasperini

Arrivé cet été du côté de l’AS Roma en provenance de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi (27 ans) marque déjà les esprits. Le défenseur central argentin connaît des premiers pas intéressants et sort encore d’une prestation solide contre le Torino (2-0) ce lundi pour sa première titularisation. Après la rencontre, son coach Gian Piero Gasperini n’a pas manqué de l’encenser.

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Il est allé à le comparer à Franco Baresi, la légende de l’AC Milan au micro de DAZN : «un défenseur très fort, moderne, doté d’un physique exceptionnel et rapide. À qui me fait-il penser ? À Baresi, un défenseur aux caractéristiques similaires, bien sûr, sans vouloir faire de comparaison ni le mentionner. De par sa façon d’interpréter le rôle et d’organiser le jeu, Balerdi est un élément important.»