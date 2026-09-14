Menu Rechercher
Commenter 9
Serie A

AS Roma : «Balerdi est un défenseur très fort et moderne, il me rappelle Baresi», la folle comparaison de Gasperini

Par Aurélien Macedo
1 min.
Léo Balerdi @Maxppp
Torino 0-2 Rome

Arrivé cet été du côté de l’AS Roma en provenance de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi (27 ans) marque déjà les esprits. Le défenseur central argentin connaît des premiers pas intéressants et sort encore d’une prestation solide contre le Torino (2-0) ce lundi pour sa première titularisation. Après la rencontre, son coach Gian Piero Gasperini n’a pas manqué de l’encenser.

La suite après cette publicité

Il est allé à le comparer à Franco Baresi, la légende de l’AC Milan au micro de DAZN : «un défenseur très fort, moderne, doté d’un physique exceptionnel et rapide. À qui me fait-il penser ? À Baresi, un défenseur aux caractéristiques similaires, bien sûr, sans vouloir faire de comparaison ni le mentionner. De par sa façon d’interpréter le rôle et d’organiser le jeu, Balerdi est un élément important.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Rome
Leonardo Balerdi
Gian Piero Gasperini

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Rome Logo AS Rome
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
Gian Piero Gasperini Gian Piero Gasperini
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier