Barça : les mots forts de Pedri sur Lamine Yamal

Hier soir, le FC Barcelone s’est imposé face au Celta Vigo au Camp Nou (1-0). En effet, c’est Lamine Yamal qui a ouvert le score sur penalty. Or, le jeune catalan s’est blessé à l’arrière de la cuisse juste après et a dû céder sa place avant la mi-temps. Et alors que la pépite du Barça semble au fond du trou avant la fin de saison, Pedri a réagi avec des mots forts sur cette situation délicate.

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Après la rencontre en Catalogne, le milieu de terrain de 23 ans a déclaré au micro de Movistar Plus : « j’espère que Lamine manquera le moins de temps possible. Il passera les examens demain et nous verrons la nature du problème. Je lui souhaite tout le meilleur, et qu’il reste calme, car il est encore jeune ». Un sentiment d’inquiétude au sein du groupe qui pourrait peser. Les prochains examens seront décisifs pour son coéquipier…