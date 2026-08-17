Mercato : ça bouge dans tous les sens à Nice

L’OGC Nice accélère considérablement son mercato et s’apprête à vivre un début de semaine particulièrement bouillant dans le sens des arrivées. Le club azuréen est sur le point de boucler plusieurs dossiers de premier plan, à commencer par celui de Nathan Ngoumou. L’ailier droit du Borussia Monchengladbach doit être officiellement annoncé ce lundi, sous réserve du succès de sa traditionnelle visite médicale. Dans la foulée, le Gym va acter la signature du très expérimenté international belge Axel Witsel, dont l’officialisation est fortement pressentie pour ce mardi. Mais la plus grosse attente concerne évidemment Elye Wahi. Les négociations avancent à grands pas pour l’attaquant, qui a fait de la Côte d’Azur sa priorité absolue et ne jure que par le projet niçois. Face à cette volonté inébranlable du joueur, la direction, qui discute avec Francfort des modalités de l’opération, affiche aujourd’hui une très grande confiance quant à la finalisation rapide de l’opération.

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Dans le sens des départs, la direction sportive s’active également en coulisses pour affiner son effectif et surtout récupérer plusieurs dizaines de millions d’euros d’ici le premier septembre. De concrets intérêts se manifestent déjà pour des éléments comme Oppong et Antoine Mendy, qui vont agiter la fin du mercato notamment en Premier League. Le board niçois garde aussi l’espoir de recevoir une nouvelle offre conséquente sur la table pour Mohamed-Ali Cho. En attaque, la situation commence enfin à bouger autour de Terem Moffi, dont le profil est actuellement pisté par la formation allemande d’Hambourg. En revanche, le calme plat règne toujours concernant le dossier Hicham Boudaoui. L’international algérien ne fait pour l’instant l’objet d’aucune agitation majeure sur le marché des transferts.