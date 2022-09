Atlético : Diego Simeone et l'échec en Ligue des champions

Diego Simeone est l'entraineur de l'Atlético de Madrid depuis le 23 décembre 2011. En 583 rencontres avec le club madrilène, l'entraineur argentin a vécu des moments de joie intense, mais aussi de grandes frustrations comme lors des deux finales de Ligue des Champions perdues (2014 et 2016, les deux fois contre le rival et voisin, le Real Madrid).

El Cholo s'est d'ailleurs confié à Mundo Deportivo sur ses différents échecs avec les Colchoneros : « je savais que nous pouvions gagner cette Ligue des champions, et je ne l’ai pas gagnée. Donc pour moi c’est un échec. J’étais convaincu que nous pouvions le gagner, je le jure » a-t-il d'abord commenté. Avant de conclure : « La défaite est une tristesse, elle vous fait analyser certaines choses que lorsque vous gagnez trop, vous oubliez. Perdre, comme pour les équipes et les entraîneurs qui ont l’habitude de gagner, me met en colère. »