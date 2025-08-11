PSG : Luis Enrique pointe du doigt les objectifs

Après une saison historique couronnée par un premier sacre en UEFA Champions League, avec une éclatante victoire 5-0 en finale face à l’Inter, l’équipe parisienne de Luis Enrique vise à rester au sommet. La nouvelle campagne débute mercredi à Udine, avec la Super Coupe de l’UEFA face à Tottenham, vainqueur de l’UEFA Europa League.

La suite après cette publicité

«L’objectif pour la saison à venir est de s’améliorer. Sur le nombre de titres, ce sera plus difficile. Mais sur le plan footballistique, je pense que nous allons nous améliorer au niveau du collectif, tant en attaque qu’en défense. Je crois que nous pouvons encore identifier des phases de jeu à améliorer. Pour les titres, nous voulons être prêts à les viser tous. Bien sûr, nous pensons tous que nous pouvons tous les gagner et réitérer cet exploit cette année, ce qui signifierait entrer dans l’histoire par la grande porte, et cela nous donne une motivation particulière», a-t-il déclaré sur le site officiel de l’UEFA. Le ton est donné à deux jours du match.