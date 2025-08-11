Menu Rechercher
Commenter 15
Super Coupe UEFA

PSG : Luis Enrique pointe du doigt les objectifs

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique en conférence de presse @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL +
PSG Tottenham Voir sur CANAL+

Après une saison historique couronnée par un premier sacre en UEFA Champions League, avec une éclatante victoire 5-0 en finale face à l’Inter, l’équipe parisienne de Luis Enrique vise à rester au sommet. La nouvelle campagne débute mercredi à Udine, avec la Super Coupe de l’UEFA face à Tottenham, vainqueur de l’UEFA Europa League.

La suite après cette publicité

«L’objectif pour la saison à venir est de s’améliorer. Sur le nombre de titres, ce sera plus difficile. Mais sur le plan footballistique, je pense que nous allons nous améliorer au niveau du collectif, tant en attaque qu’en défense. Je crois que nous pouvons encore identifier des phases de jeu à améliorer. Pour les titres, nous voulons être prêts à les viser tous. Bien sûr, nous pensons tous que nous pouvons tous les gagner et réitérer cet exploit cette année, ce qui signifierait entrer dans l’histoire par la grande porte, et cela nous donne une motivation particulière», a-t-il déclaré sur le site officiel de l’UEFA. Le ton est donné à deux jours du match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Super Coupe UEFA
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Super Coupe UEFA Super Coupe de l'UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier