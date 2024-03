EdF : Didier Deschamps évoque l’absence d’Antoine Griezmann

À l’occasion du premier test face à l’Allemagne, l’équipe de France devra se passer des services de son maître à jouer, Antoine Griezmann. En proie à quelques pépins physiques ces dernières semaines, le joueur de l’Atlético de Madrid a été contraint de déclarer forfait pour la première fois depuis 2017. Une absence regrettée par son coéquipier, Kylian Mbappé. «Depuis que je suis en sélection, j’ai toujours eu l’habitude de l’avoir avec moi. 84 matches de suite, c’est vertigineux, légendaire… Celui qui veut battre ça, qu’il se lève de bonne heure, mais ce ne sera pas moi. Maintenant, on va essayer de combler son absence comme on peut, c’est un joueur qui ne se remplace pas. La plus grosse erreur, ce serait de demander au joueur qui jouera à sa place demain de faire ce qu’il fait. Le style d’Antoine fait qu’il est un joueur spécial pour les Bleus», a déclaré le Parisien en conférence de presse.

Mais en ce qui concerne Didier Deschamps, le forfait du vice-capitaine des Bleus ne représente pas un défi insurmontable. Devant les journalistes, le sélectionneur tricolore a assuré qu’il s’était préparé à cette éventualité. «On l’a déjà remplacé. Le rôle du staff est d’anticiper. Je préfère avoir les meilleurs joueurs disponibles mais on a déjà fait sans lui. Il y a plusieurs possibilités. Il vaut mieux que ça arrive là que dans 2 mois», a concédé le technicien basque avant de laisser entendre qu’il pourrait miser sur Warren Zaïre-Emery pour le remplacer : «C’est son rôle, il fait partie de ces milieux relayeurs. Il a la capacité à pouvoir se projeter. Antoine, c’est Antoine. Je ne veux pas un Antoine bis.»