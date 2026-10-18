Chelsea : opéré de la mâchoire, Emiliano Martínez absent au moins 40 jours

Le choc entre Chelsea et Everton (2-0), ce samedi en Premier League, a laissé des traces pour les Blues. Victime d’un violent choc à la tête avec le défenseur Jarrad Branthwaite sur un coup de pied arrêté, Emiliano Martínez était resté au sol pendant près de dix minutes avant d’être évacué sur civière et transporté à l’hôpital. Si les premiers examens ont écarté des lésions cérébrales et vertébrales, les nouvelles révélées depuis par la presse font état d’une fracture de la mâchoire. Le gardien argentin a été opéré et devrait être éloigné des terrains durant au moins 40 jours.

La suite après cette publicité

“Thanks to everyone for the messages, the operation went well. The most important thing is that we won and with a bow at 0. We’ll be back in a few weeks 🫶” 💙 Emiliano Martinez on Instagram: https://t.co/1OXmm9LIXM — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) October 18, 2026

La suite après cette publicité

Cette absence représente un coup dur pour Chelsea, mais aussi pour la sélection argentine, qui devra se passer de son gardien pendant plusieurs semaines. Entré en jeu après la blessure de Martínez, Mike Penders a déjà assuré l’intérim face à Everton en disputant ses premières minutes de Premier League. Dans la logique, l’ancien portier de Strasbourg devrait désormais prendre place dans les buts des Blues durant l’indisponibilité de l’Argentin.