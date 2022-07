Manchester United : Erik ten Hag réclame des renforts

En stage de préparation en Australie, Manchester United connaît, jusqu'alors, un été rassurant avec trois victoires en autant de rencontres. Présent en conférence de presse, avant le dernier match amical de la tournée américaine des Red Devils, contre Aston Villa samedi (12 heures), Erik ten Hag a, cependant, rappelé l'importance de recruter un attaquant, et ce malgré les onze buts marqués par les siens depuis la reprise.

«Nous avons besoin de plus d'options offensives, c'est vital si nous voulons gagner. Je suis très content des performances de nos milieux de terrain et de nos attaquants en ce moment. Mais je sais aussi que la saison a beaucoup de matches, la Coupe du monde... Donc nous avons besoin de plus d'options. Vous avez une bonne équipe, mais il ne s'agit pas que de l'équipe. Vous avez besoin d'un bon effectif pour obtenir de vrais résultats à la fin de la saison», a ainsi assuré le manager néerlandais devant plusieurs journalistes.