PSG : les discussions avancent pour Dele Alli

Dele Alli sera-t-il joueur du Paris Saint-Germain dans les prochaines heures ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais si on se fie aux médias britanniques, l'intérêt parisien pour le milieu de terrain offensif de 24 ans est certain. Comme le révèle The Telegraph, le champion de France se montre confiant quant à la possibilité de recruter le joueur des Three Lions d'ici le 5 octobre prochain, date de fermeture du mercato.

Et pour cause, les décideurs parisiens pensent que le joueur souhaite rejoindre le Parc des Princes. La bonne relation entre les Parisiens et Tottenham pourrait aussi faciliter l'opération, qui devrait être un prêt avec option d'achat. Un départ qui bénéficierait les trois parties impliquées. Daniel Levy, président de l'écurie londonienne, ne souhaite en tout cas pas le voir filer dans un autre club de Premier League.