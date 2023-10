LdC: Manuel Ugarte regrette l’attitude du PSG après la débâcle à Newcastle

La suite après cette publicité

Une humiliation. Dépassé par Newcastle (1-4) à l’occasion de la deuxième journée du groupe F de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a vécu une soirée cauchemardesque, mercredi, dans le nord de l’Angleterre. Présent en conférence de presse, Luis Enrique assumait malgré tout pleinement ce premier gros revers alors que les autres Parisiens interrogés préféraient temporiser. En zone mixte, Manuel Ugarte a, de son côté, pointé une certaine défaillance dans l’attitude des siens.

«Newcastle a été plus agressif, ils reviennent en Ligue des Champions, c’est nouveau pour eux. Je dis ça dans le bon sens mais je pense qu’on aurait pu faire plus en termes d’attitudes, au niveau individuel mais bon ce n’était pas uniquement à cause de nous. C’est aussi à eux que revient le mérite. Il ne faut pas oublier qu’on est deuxième de ce groupe et il faut continuer», lançait l’Uruguayen avant de poursuivre : «on aurait pu faire un meilleur match mais la différence était trop grande entre ce qu’on voulait faire et ce qui s’est passé durant le match. Newcastle a très bien joué, a beaucoup pressé. Il faut maintenant corriger les erreurs et penser au prochain match. Newcastle était très bien organisé, ils étaient très forts, chez eux. L’ambiance a toujours un impact, les supporters étaient forts mais on aurait pu faire mieux malgré tout. On aurait pu faire plus mais la différence de buts ne reflète pas le match». Une réaction est désormais attendue lors de la réception de l’AC Milan, le 25 octobre prochain.