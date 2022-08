OM : Pablo Longoria démonte la rumeur Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Depuis quelques semaines maintenant, une folle rumeur parcourt l'internet : et si l'OM récupérait Cristiano Ronaldo. Un fantasme qui a pris de l'ampleur au cours des derniers jours. Avec le Portugais qui cherche à quitter Manchester United et jouer la Ligue des champions, les supporters marseillais s'étaient mis à rêver d'une histoire merveilleuse. Une histoire qui emmènerait le quintuple Ballon d'or à jouer la Ligue des champions au Vélodrome ou encore retrouver sa rivalité historique avec Messi du côté du PSG.

Évidemment, cette rumeur, sortie de nulle part sur les réseaux sociaux, a gonflé ces derniers jours surtout que d'anciens joueurs en ont profité pour surfer un peu sur la vague. Outre Samir Nasri qui a expliqué rêver de voir un duo Cristiano Ronaldo - Alexis Sanchez à l'OM, Djibril Cissé a aussi annoncé vouloir tenter d'appeler la légende du Real Madrid pour le convaincre de faire ses valises en France. Ces dernières heures, même l'OM sur ses réseaux sociaux a rigolé de cette situation. Au moment de la signature d'Eric Bailly, le club phocéen écrivait même "Nouvelle recrue en provenance de Manchester United" jouant évidemment sur l'identité de la recrue et sur le club Manchester United où évolue aussi Cristiano Ronaldo. Ajoutez à cela plusieurs comptes de supporters indiquant avoir aperçu Jorge Mendes, célèbre agent de CR7, du côté de Marignane et vous obtenez une rumeur qui explose sur internet.

«Rêver, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on doit être sincère»

Mais cette rumeur qui commençait un peu à agacer en interne vient d'être démentie au micro de beIN Sports par le président marseillais Pablo Longoria. «C'est le monde des réseaux sociaux. C'est la mode de chercher à faire du buzz. Nous sommes une équipe qui faisons avec les moyens que l'on a. Demander Cristiano Ronaldo à l'OM, avec tout le respect que j'ai, c'est comme demander si Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou Darwin Nunez peuvent venir à l'OM. Rêver, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire du football avec nos moyens. On a un projet sportif sérieux qui consiste à s'améliorer chaque saison, et à être compétitif. Mais surtout de porter un équilibre économique et pour moi, c'est ça l'avenir du football.»

Voilà qui est clair et qui devrait mettre un terme définitivement à cette rumeur naissante. Car oui si beaucoup se sont amusés de cette improbable histoire surtout lorsque l'on connaît le contexte économique de l'OM et le salaire colossale que perçoit Ronaldo à United, certains supporters croyaient réellement aux chances marseillaises dans ce dossier. Ils pourront se consoler en voyant Alexis Sanchez, Jonathan Clauss ou Eric Bailly défendre les couleurs olympiennes en Ligue des champions.

