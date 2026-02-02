Joao Mario prêté à Bologne

Arrivé cet été du FC Porto, le latéral droit portugais Joao Mario n’a pas vraiment convaincu au sein de la Juventus. Utilisé à 13 reprises, celui qui est arrivé cet été contre 12,6 millions d’euros a été prêté jusqu’à la fin de la saison à Bologne.

«Dans cette deuxième partie de saison, les chemins de la Juventus et de Joao Mario se sont séparés. Le latéral portugais restera cependant en Italie et en Serie A. Son prêt à Bologne a été officiellement annoncé jusqu’au 30 juin 2026», a annoncé la Juventus dans un communiqué.