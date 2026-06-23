Coupe du Monde 2026 : le Sénégal s’acharne violemment sur les 2 coupables du fiasco !

Sacré champion d’Afrique en janvier dernier face au Maroc, le Sénégal a finalement été destitué. En attendant d’être définitivement fixé sur son sort, la sélection africaine se présentait en tant qu’outsider durant cette Coupe du Monde 2026. Après avoir longtemps tenu la dragée haute à la France lors de la première journée, les Sénégélais ont été battus 3 à 1. Mais la confiance régnait avant d’affronter la Norvège cette nuit. Finalement, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont été battus sur le score de 3 à 2, eux qui ne sont pas dans une position confortable avant l’ultime acte. C’est d’ailleurs la première fois en quatre participations à un Mondial que le Sénégal perd deux matches de suite en phase de poules.

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Après la rencontre, Idrissa Gana Gueye n’a pas caché sa déception. « Rien n’est encore fini, il nous reste un match. C’est un bilan assez mauvais pour nous. C’est comme ça, c’est le football. Maintenant à nous de se reposer et de bien préparer le dernier match.» Ismaïla Sarr était aussi peiné. « On a très bien débuté le match, on a travaillé dur. Malheureusement, on a pris deux buts en deuxième mi-temps, encore un deuxième but très tôt. On a continué à travailler, à bosser, mais bon… je n’ai pas les mots parce qu’on n’a pas le droit de faire ça. Mais, c’est le foot. On va continuer à travailler et on doit rendre fier notre peuple.» Pape Thiaw a aussi accusé le coup face à la presse.

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Koulibaly s’en prend plein la tête

« C’est dur, aujourd’hui on s’était préparé pour avoir un résultat positif, voire mieux, prendre les trois points. Mais malheureusement on a perdu ce match. Maintenant dans la compétition il reste un match, il faut se préparer et après on verra la suite. » En attendant, la presse sénégalaise n’hésite pas à tacler les principaux responsables après ce "fiasco". WiwiSport en a désigné deux. Le premier est Kalidou Koulibaly, qui a obtenu la note de 1 pour son match. «Un naufrage. Une soirée qu’il ne pourra certainement jamais oublier. Le capitaine des Lions n’en a pas vraiment été un ce soir. Et ça dès l’entame du match où il perd son premier duel avec Haaland (4e) et enchaîne par une vilaine passe en retrait pour Mendy, sous la pression de l‘attaquant de Manchester City. Avant, sans doute, le plus grand fiasco de sa carrière. En manque total de sérénité sur toutes ses actions, il commet une boulette sur l’ouverture du score et enchaîne par deux autres sur le 2e et 3e buts norvégiens. Et ce ne sont pas les mêmes grosses erreurs qu’il a commises sur ce match. Ça a fait beaucoup et c’est impardonnable. Remplacé à la 72e minute par Pape Matar Sarr.»

Les supporters ne l’ont pas raté comme l’explique SeneNews. « 6 buts encaissés, il est fautif sur les 5. Bravo Koulibaly. Merci Pape Thiaw », a lancé un fan sur X. Un autre l’a qualifié d’« assassin », tandis qu’un autre a lancé : « vous êtes sûrs que Koulibaly est Sénégalais ? » Son coéquipier Ismaïl Jakobs a tenté de le défendre. « Koulibaly est un joueur important pour nous. Tout le monde fait des erreurs. À la fin, c’est l’équipe qui perd et pas une seule personne. Je pense qu’il est assez expérimenté pour garder la tête haute. En tant qu’équipe, ce n’est pas la faute de quelqu’un, c’est toute l’équipe. ». Le sélectionneur national prend aussi très cher après cette défaite. WiwiSport lui a donné la note de 1/10.

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Thiaw se fait allumer

«Par la très grande surprise, il a décidé d’aligner le même onze qui a été battu par la France. Il a donc aligné Koulibaly, qui était déjà en grande difficulté face aux Bleus. Son capitaine a vécu un cauchemar en première période mais il l’a laissé sur le terrain au retour des vestiaires, et cela a empiré la performance de son équipe. Celle-ci a rarement montré des signes de révolte et ses changements ne l’ont pas transformée. Mené, le Sénégal a traversé plusieurs moments dans le match comme s’il avait un résultat à préserver, pas une victoire, voire une égalisation à arracher. Le sélectionneur semble en total manque d’inspiration. Son management est difficile à comprendre.» Afrik-Foot n’a pas ménagé non plus le coach.

«Alors que des changements étaient attendus dans son onze de départ, le sélectionneur Pape Thiaw a surpris en reconduisant l’équipe battue par la France. A l’image de Koulibaly, ce conservatisme n’a pas payé, même si Ismaila Sarr, dont beaucoup de supporters réclamaient la relégation sur le banc, a répondu présent avec un doublé. Beaucoup auraient aimé voir Ibrahim Mbaye, auteur d’une nouvelle rentrée énergique, ou Iliman Ndiaye tentés dès le coup d’envoi… Entre la situation de Pape Thiaw, sélectionneur sans contrat, et les primes de qualification des joueurs impayées, le climat semble assez tendu au sein de la tanière. Même si Thiaw et Mory Diaw ont assuré en conférence de presse de veille de match que ces problèmes n’influençaient pas les performances sur le terrain, il est permis d’en douter.» Sur les réseaux sociaux, il a aussi été pointé du doigt. «Cette défaite est celle de Pape Thiaw, on démarre ce match sans Koulibaly, jamais de la vie on perd ce match», a lancé un supporter de l’équipe nationale. Le Sénégal va vite devoir se reprendre.