Ligue 1 : Gérard Lopez pense comme Jean-Michel Aulas

Depuis l'arrêt de la Ligue 1 (et de la Ligue 2) acté par la LFP le 30 avril dernier suite aux annonces liées au Covid-19 du Premier ministre Édouard Philippe deux jours auparavant, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, se démène sur tous les fronts pour inverser la tendance. Le patron des Gones estime notamment que la France a pris une décision trop hâtive sur la fin de l'exercice 2019-2020 de football professionnel alors que les quatre autres grands championnats européens vont tous reprendre leurs droits (la Bundesliga a déjà repris le 16 mai). Gérard Lopez, le président du LOSC, est allé dans le sens de son homologue lyonnais.

«On a un service juridique qui analyse la situation. J’essaie d’être conciliant sans pour autant faire du mal à mon club. On regardera. Si je n’ai pas pris de position radicalement antagoniste, ce n’est pas, a priori, pour changer actuellement. Mais je remarque que même des gens qui pensaient que l’arrêt était bon à l’époque changent de bord ces derniers jours. On commence à faire l’unanimité. On est allés trop vite en besogne», a ainsi confié Gérard Lopez dans les colonnes de L'Equipe ce mardi. Reste à savoir si la LFP changera son fusil d'épaule à ce sujet...