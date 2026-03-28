Menu Rechercher
Commenter 7
Matchs Amicaux

Espagne : Víctor Muñoz est aux anges après son premier but

Par Allan Brevi
1 min.
Victor Muñoz, l'ailier d'Osasuna @Maxppp
Espagne 3-0 Serbie

Grâce notamment à un doublé d’Oyarzabal, l’Espagne a battu la Serbie 3-0 en amical, offrant un cadre parfait pour les débuts de Victor Muñoz en équipe nationale. Entré en jeu à la 63e, le jeune joueur a inscrit un magnifique but. À l’issue du match, il a déclaré : « je suis très reconnaissant envers mes coéquipiers et l’entraîneur. Tout s’est parfaitement déroulé ». Il a également insisté sur son travail quotidien et sa progression : « j’essaie de travailler et de m’améliorer chaque jour. Pour acquérir de l’expérience. Envisager l’avenir m’aide à perfectionner mes compétences ».

La suite après cette publicité

« C’est très facile d’être entouré de ces joueurs. Ils vous facilitent grandement la tâche », a-t-il ajouté. Enfin, il est revenu sur ses débuts en sélection : « j’étais serein. Je savais que ce n’était qu’une question de temps avant que tout ne se mette en place avec de la régularité et du travail. C’était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Mais je le dois aussi à Osasuna, qui m’a donné l’opportunité de m’épanouir. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Espagne
Víctor Muñoz

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Espagne Flag Espagne
Víctor Muñoz Víctor Muñoz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier