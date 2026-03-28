Espagne : Víctor Muñoz est aux anges après son premier but

Grâce notamment à un doublé d’Oyarzabal, l’Espagne a battu la Serbie 3-0 en amical, offrant un cadre parfait pour les débuts de Victor Muñoz en équipe nationale. Entré en jeu à la 63e, le jeune joueur a inscrit un magnifique but. À l’issue du match, il a déclaré : « je suis très reconnaissant envers mes coéquipiers et l’entraîneur. Tout s’est parfaitement déroulé ». Il a également insisté sur son travail quotidien et sa progression : « j’essaie de travailler et de m’améliorer chaque jour. Pour acquérir de l’expérience. Envisager l’avenir m’aide à perfectionner mes compétences ».

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« C’est très facile d’être entouré de ces joueurs. Ils vous facilitent grandement la tâche », a-t-il ajouté. Enfin, il est revenu sur ses débuts en sélection : « j’étais serein. Je savais que ce n’était qu’une question de temps avant que tout ne se mette en place avec de la régularité et du travail. C’était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Mais je le dois aussi à Osasuna, qui m’a donné l’opportunité de m’épanouir. »