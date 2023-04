Le fils d’Adriano a signé son premier contrat pro

Il y a quelques semaines, le fils de Ronaldinho, João Mendes de Assis Moreira, a signé au FC Barcelone. A présent, c’est la progéniture d’une autre ancienne star brésilienne qui fait parler d’elle. En effet, Adriano Carvalho, fils d’Il Imperatore Adriano, a signé son premier contrat professionnel, explique AS.

Le jeune joueur de 16 ans, qui est un redoutable finisseur, a paraphé un bail jusqu’en décembre 2026 avec le club de Serrano. Une joie pour ce talent passé par le Grêmio FBPA et le Boavista SC. « Ce moment représente la réalisation d’un rêve. La façon dont ils m’ont accueilli et fait évoluer en tant qu’athlète et personne a été la grande différence qui a fait que j’ai signé avec Serrano.» Son père, qui a notamment porté les couleur de l’Inter Milan et de la Roma, était là au moment de la signature. Ils ont même pris la pose ensemble.

