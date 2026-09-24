Comment l’AS Monaco a fait de son centre de formation un modèle de réussite sportif et financier

À l’AS Monaco, la formation n’est pas un simple slogan marketing, mais la pierre angulaire d’un modèle économique rodé au millimètre. Alors que la crise financière asphyxie de nombreux clubs de l’élite, la Diagonale, le centre de formation du club du Rocher, continue de contribuer significativement aux revenus du club grâce à la valorisation de ses talents. Cet été, la direction princière a récolté la bagatelle de 90 millions d’euros d’indemnités de transfert grâce aux seules ventes de Maghnes Akliouche (PSG) et Aladji Bamba (Newcastle). Une manne financière importante qui fait suite aux départs enregistrés la saison passée de Eliesse Ben Seghir, Soungoutou Magassa, Saïmon Bouabré et Chrislain Matsima, lesquels avaient déjà rapporté 64 millions d’euros. Au total, c’est plus de 150 millions d’euros injectés dans les caisses du Rocher en deux exercices grâce aux talents maison, permettant au club d’assurer des rentrées financières tout en maintenant ses ambitions sportives.

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Cette rentabilité s’accompagne d’un véritable virage stratégique sur le terrain. Comme l’expliquait récemment le directeur de l’Academy, Sébastien Muet : « Lorsque le Groupe Elite a été créé en 2022, les joueurs issus de la formation représentaient seulement 8 % du temps de jeu de l’équipe professionnelle. Ce chiffre est monté à 18 % en 2024-2025, puis à 15,4 % la saison dernière », avec, à terme, « l’ambition d’atteindre 30 % de l’effectif professionnel ». Une dynamique déjà visible depuis le début de saison, avec plusieurs jeunes issus de l’Academy régulièrement intégrés au groupe professionnel par Filipe Luís. Le technicien brésilien n’hésite pas à lancer les jeunes pousses dans le grand bain, à l’image des récents premiers pas chez les pros de Safouane Benzahra, Anis Soubeir ou Oumar Konaté, venus prêter main-forte aux plus aguerris Edan Diop, Mamadou Coulibaly, Pape Cabral, Jules Stawiecki et Ilane Touré. Pour verrouiller cette manne d’avenir, l’ASM a d’ailleurs confirmé sa confiance envers sa génération 2008 — demi-finaliste du Championnat de France U19 — en offrant leur premier contrat professionnel jusqu’en juin 2029 à Safouane Benzahra, Najd Ajroud, Nahël Haddani et Melvin Gomes Da Veiga.

Raz-de-marée international durant la trêve

Preuve de la qualité du travail effectué à l’Academy, cette première trêve internationale de la saison confirme la bonne santé de la formation monégasque. À la Diagonale, une vingtaine de pensionnaires (représentant 25 % des effectifs globaux du centre) ont plié bagage pour rejoindre leur sélection nationale respective, dont quatorze nouveaux appelés. Cette réalité témoigne également d’une internationalisation réussie du recrutement chez les jeunes. Si l’équipe de France se taille la part du lion à tous les échelons — de Jules Stawiecki en U20 jusqu’à Najd Ajroud, U19, en passant par les U18 Axel Decrenisse, Mohamed Diaby, Mathys Plessis et le trio U17 Ken Kitsoukou, Théo Hervier-Gisquet, Emerick Totokolo —, d’autres nations majeures s’arrachent les pépites monégasques.

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Parmi les exemples les plus récents, le milieu offensif Safouane Benzahra, déjà apparu à trois reprises sous les ordres de Filipe Luís (en barrages de Ligue Europa Conférence face au Górnik Zabrze puis en Ligue 1 face au PSG), a été appelé avec le Maroc U20 aux côtés de son coéquipier Ilies Belmokhtar pour disputer les qualifications à la CAN de la catégorie. Un rassemblement où ils croiseront le latéral Wassim Guerchi, appelé pour la première fois avec la Tunisie U20. Du côté de la Belgique, Matthias Wamu intègre les Diablotins U19, tandis que Rodion Piazenko (Lituanie U19), Ekene Chukwuani (Danemark U18), David Dunne (Irlande U17) et Amine Kechta (Maroc U17) défendront leurs couleurs nationales. Mais le coup d’éclat le plus surprenant revient sans conteste à Lassana Yatera-Tairou, surclassé de manière hallucinante avec les U23 de la Mauritanie à seulement… 15 ans.

Groupe Elite : un nouvel encadrement pour viser plus haut

Afin d’accompagner au mieux la progression de ses jeunes talents vers le groupe professionnel, l’AS Monaco a restructuré cet été l’encadrement de son Groupe Élite. L’arrivée du technicien allemand Dennis Schmitt en provenance de la réserve de l’Eintracht Francfort (où onze joueurs sous ses ordres ont effectué leurs débuts en équipe première la saison passée), épaulé par l’ancien défenseur formé au club Sofyane Cherfa, s’inscrit dans la volonté de l’AS Monaco d’internationaliser son staff pour faciliter l’adaptation future de ces jeunes talents en équipe première. En parvenant à concilier ventes records, intégration croissante de joueurs formés au club chez les pros et performances sportives, l’AS Monaco prouve qu’elle possède aujourd’hui l’un des centres de formation les plus efficaces du continent.