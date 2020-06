Mercato : l'Atalanta a pris position pour ses stars

Qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et quatrième de Serie A, l'Atalanta Bergame réalise une saison formidable. Emmenée par ses stars, la formation bergamesque est de loin la meilleure attaque du championnat italien, avec 70 buts inscrits en 25 journées, soit près de trois réalisations par match. Ainsi, la mission au mercato sera de conserver ces éléments si précieux. Et le directeur technique de La Dea, Giovanni Sartori, a fait une annonce choc à ce sujet dans les colonnes de Sky Sport Italia.

Il évoque les cas de Papu Gomez (7 buts, 12 passes), Josip Ilicic (21 buts, 9 passes) et Duvan Zapata (12 buts, 7 passes). « Quelqu'un les a appelés les trois ténors, je pense qu'ils resteront à Bergame pendant un certain temps. Aujourd'hui, à l'Atalanta, ils viennent tous volontiers, tout le monde parle de nous pour nos résultats et pour ce que nous faisons », a-t-il indiqué. Une information qui devrait rassurer les supporters du club lombard.