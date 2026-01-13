Menu Rechercher
Nuno Tavares vers la Turquie

Ancien joueur de Benfica, d’Arsenal et de l’Olympique de Marseille, Nuno Tavares (25 ans) évolue désormais du côté de la Lazio. Arrivé en 2024 dans la capitale italienne, le latéral gauche portugais a vécu un premier exercice intéressant avec 9 passes décisives en 30 matches, mais il est rentré dans le rang cette saison (10 apparitions).

Passé derrière Luca Pellegrini, il n’est plus incontournable et devrait changer d’air cet hiver. Selon Sky Italia, Besiktas est sur le point de s’adjuger ses services sous la forme d’un prêt avec une obligation d’achat de 10 millions d’euros.

