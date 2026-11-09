Les supporters de Rosario envahissent la pelouse pour fêter un titre… finalement remporté par Boca Juniors

Scène totalement improbable en Argentine. Après leur victoire (2-0) face à Estudiantes Rio Cuarto, les supporters de Rosario Central ont envahi la pelouse du stade Gigante de Arroyito pour célébrer ce qu’ils pensaient être un titre de champion. Dans le même temps, Boca Juniors était toujours tenu en échec par Defensa y Justicia (0-0). Convaincus que leurs concurrents avaient laissé échapper le sacre, les joueurs et les supporters de Rosario ont alors laissé éclater leur joie, sans savoir que le scénario allait basculer dans les dernières secondes…

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Car à la 90e+7 minute, Enner Valencia a finalement inscrit le but de la victoire pour Boca Juniors (1-0), offrant ainsi le titre aux Xeneizes. Une réalisation bien accordée, contrairement à ce que certains supporters de Rosario semblaient croire en consultant leurs téléphones. Le club de Leandro Paredes, capitaine de l’équipe, termine donc en tête avec 63 points, une longueur devant Rosario Central. La fête a finalement changé de camp : euphorie à la Bombonera, immense désillusion au Gigante de Arroyito.