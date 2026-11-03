Portugal U17 : Cristiano Ronaldo Jr convoqué pour la première fois

Cristiano Ronaldo Jr poursuit son ascension dans les catégories de jeunes du Portugal. À 16 ans, le fils aîné de la star d’Al-Nassr a été appelé pour la première fois avec les moins de 17 ans, dans le cadre des qualifications au prochain Euro. Le sélectionneur Filipe Ramos l’a retenu parmi les 23 joueurs convoqués pour ce rassemblement de novembre. Une nouvelle étape pour le jeune attaquant, qui évolue actuellement à Al-Nassr et compte déjà trois buts en sept rencontres avec les équipes de jeunes du club cette saison.

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International portugais depuis mai 2025, le fils de CR7 affiche déjà un bilan de 13 sélections et cinq réalisations dans les différentes catégories de jeunes. Après ses passages chez les U15 puis les U16, il va désormais découvrir un nouvel échelon avec trois rendez-vous importants au programme : Andorre le 11 novembre, la Bulgarie le 14, puis la Serbie le 17. Le Portugal devra terminer parmi les deux premiers de son groupe pour poursuivre son parcours qualificatif.