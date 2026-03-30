Brésil : João Pedro compare sa génération à celle de Ronaldo et Ronaldinho

Dans un contexte où le Brésil peine à retrouver son meilleur niveau et reste sous pression après de longues années sans sacre mondial, João Pedro a pris la parole au micro de ESPN pour évoquer les comparaisons persistantes avec les anciennes générations. L’attaquant de Chelsea assume ce poids historique, tout en défendant la qualité actuelle de la Seleção : « avant, il y avait Ronaldo, Ronaldinho, Romário… mais si on regarde le football d’aujourd’hui, le Brésil a aussi ce type de joueurs. Il y a Vinicius au Real Madrid, Raphinha au Barça, moi et Estêvão à Chelsea… Tous jouent dans de grands clubs. » Pour lui, le vrai problème ne réside pas dans le talent, mais dans l’attente immense autour d’une sélection qui n’a plus gagné le Mondial depuis trop longtemps : « ce qui dérange, c’est que ça fait longtemps que le Brésil ne gagne plus. Nous sommes la plus grande sélection du monde, donc la pression est forcément énorme. »

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Pointés du doigt, Vinicius Jr et Raphinha peinent à reproduire en sélection leurs performances en club, une situation que João Pedro juge logique et temporaire. « Moi, je joue en Angleterre, Vini en Espagne, Raphinha aussi… on apprend encore à se connaître. Le Vini du Real, le João Pedro de Chelsea ou le Raphinha du Barça, ça va finir par se voir aussi en sélection », assure-t-il. « En club, on s’entraîne toute l’année ensemble, alors qu’en sélection, il faut s’adapter très vite à un contexte différent. Avec plus de temps, les choses vont forcément s’améliorer », a-t-il ajouté. En tout cas, une chose est sûre : avec de tels propos, il ne risque pas de s’enlever de la pression…