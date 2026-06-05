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Andrew Robertson signe librement à Tottenham

Par Tom Courel
1 min.
Andrew Robertson, le capitaine écossais @Maxppp

Andrew Robertson a fait son choix ! Après neuf saisons passées à Liverpool, le latéral gauche de 32 ans vient de s’engager avec Tottenham ce vendredi après-midi. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, l’Écossais avait eu un accord verbal avec la formation de Premier League, ouvrant la voie à une arrivée imminente. Le transfert est désormais acté, mais la durée du contrat n’est pas communiquée.

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Le club londonien a aussitôt publié une vidéo sur X pour indiquer la nouvelle. « Andy Robertson, bienvenue dans notre famille » est écrit sur la publication. Le défenseur sera donc sous les ordres de Roberto De Zerbi la saison prochaine. Pour rappel, les Spurs se sont maintenus dans l’élite lors des dernières journées de championnat. Ils pourraient ainsi être aidés par ce précieux renfort.

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