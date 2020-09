Juninho fait l'éloge de Lucas Paqueta

La colonie brésilienne de l'OL s'agrandit. Ce mercredi, l'Olympique Lyonnais a officialisé l'arrivée de Lucas Paqueta. Même si Marçal et Rafael sont partis cet été, le milieu de terrain qui évoluait à l'AC Milan rejoint ses compatriotes Marcelo, Thiago Mendes, Bruno Guimarães et Jean Lucas, avec lequel il partage le même agent, chez les Gones. Une arrivée à laquelle Juninho, le directeur sportif, n'est pas étranger. En conférence de presse ce mercredi, il a dit tout le bien qu'il pensait de Paqueta.

«Moi, j'ai vu Lucas Paqueta démarrer sa carrière il y a quelques années. J'ai toujours pensé que ce serait un bon profil pour Lyon, même quand je n'étais plus là. Il a un bon pied gauche. On n'a pas de milieu technique et polyvalent. Il a un bon jeu de tête, il peut évoluer à plusieurs postes. Il préfère jouer en 10. On voulait varier les profils de notre équipe et on n'en a pas comme le sien. Je lui souhaite la bienvenue. Les négociations étaient dures. C'est à lui de travailler et tout donner pour s'installer le plus vite possible. A lui de faire les efforts et de s'intégrer. C'est un garçon qui aime travailler. »